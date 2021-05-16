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В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Такое решение власти Беларуси объяснили "борьбой с коронавирусной инфекцией".

«Местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор будут брать с транспортных, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров.

Сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины - 29 белорусских рублей (приблизительно 320 гривен). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

«Сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным», - заявили в ведомстве.

При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:

водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения

участники и инвалиды "Великой Отечественной войны";

инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.
ForUm

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