также в разделеОбщество
В Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса 10
Новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов 14
Погода в Украине ухудшается: ожидается гроза 12
Еще одну область вернули в «оранжевую» зону карантина 14
Турция отменяет ПЦР-тесты для украинских туристов 11
За сутки в Украине обнаружили почти 7 тысяч новых COVID-случаев 22
14 мая. Картина дня 14
Стерненко и Демчука оставили под домашним арестом 13
СНБО утвердил Стратегию кибербезопасности 11
«Скандал и плагиатор года»: Кива и Шкарлет получили научные антипремии 16
Зеленская сказала, за какие деньги покупает одежду 41
В ОП составили список кандидатов на пост пресс-секретаря президента 15
Зеленский анонсировал выселение «непонятных лиц» из Конча-Заспы и Пущи-Водицы 71
Греция открыла границу для украинских туристов 15
СНБО ввел персональные санкции против 557 «воров в законе» 33
В Кременчуге начали строить новый мост через Днепр 122
Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела телеканала 48
Греция еще не открыла границу для туристов из Украины 14

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение ко Дню Европы. Он пообещал, что Украина обязательно будет в Евросоюзе.

Президент отметил - Украина ежедневно доказывает, что является частью Европы, в частности, защищая свои территории.

«Украина-это Европа. И мы - европейцы. Мы-центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем каждый день, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», - написал Зеленский.

Как известно, День Европы отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги