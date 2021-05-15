Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение ко Дню Европы. Он пообещал, что Украина обязательно будет в Евросоюзе.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter .

Президент отметил - Украина ежедневно доказывает, что является частью Европы, в частности, защищая свои территории.

«Украина-это Европа. И мы - европейцы. Мы-центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем каждый день, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», - написал Зеленский.

Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. 🇺🇦 обов’язково буде в #EU 🇪🇺 pic.twitter.com/U2xxWKj9bx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

Как известно, День Европы отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая.