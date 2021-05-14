За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, неподалеку населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У населенного пункта Новозвановка оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз у Новоселовки.

Из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении Песок.

У населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Пивденное – из станковых противотанковых гранатометов.

У Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника.

По состоянию на 7:00 утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.