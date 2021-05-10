СБУ разоблачила организаторов распространения антивенгерских листовок на Закарпатье. Ими оказались три человека, двое из которых – переселенцы из Луганска, сообщил пресс-центр ведомства.

Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500.

Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово Закарпатской области. Чтобы предоставить «особую окраску» этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.

Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (около $500 в долларовом эквиваленте).

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства. В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Мероприятия по разоблачению злоумышленников осуществлялись Управлениями СБУ в Закарпатской и Днепропетровской областях при координации Департамента защиты национальной государственности совместно с ГУ Нацполиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.