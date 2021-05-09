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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.

«Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинировании, идет полным ходом, так что она может заработать уже в июне», - отметила глава ЕК.

Ляйен подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. Глава комиссии заявила, что это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить "нефальсифицируемые доказательства" того, что они:

либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;

либо вакцинировались;

либо не заражены COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина синхронизирует свои сертификаты вакцинации от COVID с другими странами. В правител
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