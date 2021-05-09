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Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ремонтировать жилые дома, которые пострадали от обстрелов в Донецкой и Луганской областях. Об этом в субботу, 8 мая, сообщил пресс-центр штаба ООС

«В течение недели украинские спасатели завершили ремонт по 16 адресам, а с начала года - на 190 объектах», - говорится в сообщении. 

Среди работ, которые выполняют спасатели: ремонт крыши домов, восстанавление выбитых окон, реконструкция внутренних перегородок в домах.

«Большинство владельцев поврежденных домов не могут самостоятельно их отремонтировать и приобрести строительные материалы. В силу разных обстоятельств, не все жители прифронтовых поселков могут выехать на новое место жительства», - говоритяс в сообщении. 

В пресс-службе ООС напоминают, что жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков российско-оккупационных формирований, мирные жители гибнут и получают ранения.
ForUm

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