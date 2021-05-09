Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ремонтировать жилые дома, которые пострадали от обстрелов в Донецкой и Луганской областях. Об этом в субботу, 8 мая, сообщил пресс-центр штаба ООС.
«В течение недели украинские спасатели завершили ремонт по 16 адресам, а с начала года - на 190 объектах», - говорится в сообщении.
Среди работ, которые выполняют спасатели: ремонт крыши домов, восстанавление выбитых окон, реконструкция внутренних перегородок в домах.
В пресс-службе ООС напоминают, что жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков российско-оккупационных формирований, мирные жители гибнут и получают ранения.
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