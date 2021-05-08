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В Киеве за сутки зафиксировано 753 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, в общем 198721, 37 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По информации Кличко, за сутки в Киеве 753 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 198721):

- 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет
- 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет
- 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет

«37 летальных случаев от вируса (всего 4787)», - написал Кличко.

Мэр также сообщил, что за сутки 93 госпитализированных больных коронавирусом, 129 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями, 1268 преодолели коронавирус (всего 127886).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Шевченковском (113), Соломенском (110) и в Дарницком (103), добавил Кличко.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 2114000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 мая, - 8,7 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня - 370. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных - до 2500.
ForUm

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