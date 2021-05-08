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Президент Владимир Зеленский вместе с послами G7 в Украине посетит Луганскую область. Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с Президентом Зеленским и коллегами из группы семи», - написал дипломат.

Маасикас обнародовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком "Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область». Текст документа отсутствует.

Wheels up to spend the 🇺🇦 Day of Remembrance and Reconcilitation in the Luhansk region, together with @ZelenskyyUa and @G7AmbReformUA colleagues. pic.twitter.com/H9g7VxAUYC

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

К слову, День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. Это нужно, чтобы не забывать историю и понять ее полнее.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 8 мая.

«Когда говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире», - подчеркнул Зеленский.
ForUm

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