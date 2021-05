Президент Владимир Зеленский вместе с послами G7 в Украине посетит Луганскую область. Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с Президентом Зеленским и коллегами из группы семи», - написал дипломат.

Маасикас обнародовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком "Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область». Текст документа отсутствует.

Wheels up to spend the 🇺🇦 Day of Remembrance and Reconcilitation in the Luhansk region, together with @ZelenskyyUa and @G7AmbReformUA colleagues. pic.twitter.com/H9g7VxAUYC