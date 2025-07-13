Росія не змогла б здійснювати такі масовані атаки на Україну без допомоги Китаю і Північної Кореї

Масовані комбіновані удари Росії по Україні можуть бути частиною її літнього наступу та свідчити про підготовку до «вирішальної битви». Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер вважає, що мета Москви – настільки послабити українську систему протиповітряної оборони, щоб втрати не могли бути компенсовані західною допомогою. Крім того, це сигнал, що Росія готується до «вирішальної битви».

Водночас військовий аналітик і полковник австрійської армії Маркус Рейснер зазначив, що Путін, завдаючи комбінованих ударів, переслідує дві стратегічні цілі: знищити військово-промисловий комплекс України та вплинути на цивільне населення, щоб натиснути на уряд.

Аналітик додав, що Росія не змогла б здійснювати такі атаки без допомоги інших країн, зокрема Китаю і Північної Кореї.

За словами експертів DW, Україні необхідна більша підтримка союзників, особливо у постачанні спеціальних систем озброєння, таких як зенітні комплекси Patriot.

Гайнеманн-Грюдер наголосив, що Захід має перестати боятися, що зброя, яку передають Україні, може потрапити до рук росіян.

Раніше РФ атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. У ніч на 9 липня російська армія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу.