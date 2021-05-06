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Украинцы никогда не забудут о подвиге воинов, защитивших нашу землю от фашизма. Память о той страшной войне нашла отражение не только в книгах и фильмах, память ‒ это еще и благодарность потомков, и уважение, проявляющиеся в заботе о благоустройстве памятных знаков и могил погибших героев. Сохраняя памятники им, приводя в порядок их могилы, мы выражаем свою признательность и тоже создаем своеобразный исторический альманах памяти, в котором важны все наши защитники, в том числе и безымянные герои, похороненные в братских могилах.

Именно поэтому в рамках организованного «Оппозиционной платформой ‒ За жизнь» всеукраинского марафона «Толока памяти» представители Черкасской региональной организации партии провели ряд мероприятий по уборке, реставрации и восстановлению братских могил и мемориальных памятников воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны по всей территории области. Об этом сообщил председатель Черкасской областной организации партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Василий Нимченко.

«Эта акция призвана не только сохранить память о тех, кто защищал нашу землю от фашистского порабощения, но и отдать им дань уважения. Представители нашей политической силы, организовывая «Толоку памяти» и привлекая граждан к восстановлению могил воинов и памятников им, тем самым утверждают, что народ чтил и всегда будет чтить подвиг своих предков. Нами были инициированы субботники по всей территории области, в таких населенных пунктах, как Ирклиев, Смела, Канев, Корсунь-Шевченковский, Межирич, Золотоноша, Чигирин, Городище. Представители «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» вместе с присоединившимися к ним гражданами провели колоссальную работу по благоустройству братских могил, памятников и мемориальных комплексов ‒ земляки отдали дань памяти отважным воинам, пожертвовавшим жизнью ради мира и благополучия Отчизны», ‒ подчеркнул Василий Нимченко. 

Парламентарий заверил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» приложит максимум усилий для того, чтобы будущие поколения знали, ценили и прославляли тех, кто победил в Великой Отечественной войне и освобождал Украину.

«Мы в вечном долгу перед целым поколением наших соотечественников, переживших три Голодомора, победивших и положивших на алтарь свободы Украины свои здоровье и жизнь», ‒ подытожил председатель Черкасской областной организации «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Василий Нимченко.
ForUm

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