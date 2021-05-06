Святой великомученик Георгий - пример мужества и нерушимой веры во Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Святой Георгий Победоносец, будучи при жизни военачальником, считается покровителем воинов. Кроме того, в Греции, а впоследствии - и в Сербии, Болгарии и на Руси святой стал почитаться как покровитель земледельцев и скотоводов, что связано, прежде всего, с самим именем святого - Георгий (от греческого «земледелец»). В Грузинской Церкви (европейское название Грузии Georgia происходит от имени святого Георгия Победоносца, чья память особо почитается в тех краях) традиционно святой Георгий считается покровителем охотников. Кроме того, весьма интересен и тот факт, что Георгий, будучи христианским святым, особо почитается мусульманами Африки и Ближнего Востока», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что святой Георгий - это угодник Божий, к нему необходимо обращаться с молитвой «не как к источнику просимых благ, а лишь как к одному из многочисленного сонма ходатаев за нас пред единым Подателем всех благ - Богом».

Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге святого Георгия.

«Главнейший подвиг святого великомученика Георгия - это прежде всего подвиг его веры. Будучи высокопоставленным в то время человеком (император Диоклетиан сделал его даже комитом, то есть одним из главных военачальников империи), Георгий не побоялся признаться в том, что он - христианин. Святой презрел блага этого мира, ставя превыше всего единственное вечное благо - жизнь в Боге, и потому твердо ступил на путь мученика», - объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что, почитая великомученика Георгия как храброго и мужественного воина, важно помнить, что «святой был храбр и мужествен не сам по себе, но в силу своей веры во Христа».

«Святой - это тот, кто не плывет по течению, но старается противостоять страстям и увлечениям мира сего. А потому, чтобы стать храбрым, нужно иметь стремление к святости, ведь только последнее может настроить душу человека таким образом, что в его сердце будет жить только один страх - страх оказаться недостойным любви Божией», - подытожил владыка.