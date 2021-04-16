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И.о. руководителя САП Максим Грищук во второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела «Роттердам +», сообщает пресс-служба НАБУ.

«Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, несмотря на собранные детективами НАБУ доказательства, процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал «дело Роттердам+»:

  • в августе 2020 (восстановлено ВАКС в октябре 2020 года);
  • в январе 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП)
  • 9 апреля 2021 (восстановлено и.о. руководителя САП).

Также НАБУ в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по делу «Роттердам +».

«Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости. Сейчас только генпрокурор имеет возможность заменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков из-за формулы «Роттердам +», - говорится в позиции НАБУ.
ForUm

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