Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия должна нести ответственность за действия в Украине. Он также потребовал от Москвы не забывать о взятых на себя обязательствах.
Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНИАН.
«Нам нужно работать вместе, чтобы критиковать поведение РФ, требовать от России ответственности за ее действия и добиваться от Москвы соблюдения своих международных обязательств», - говорится в сообщении.
Как уточнил спикер Госдепа Нед Прайс, Россия должна выполнять обязательства в рамках Минских соглашений и работать над прекращением конфликта на востоке Украины. «Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма», - добавил Прайс.
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