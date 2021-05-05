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Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия должна нести ответственность за действия в Украине. Он также потребовал от Москвы не забывать о взятых на себя обязательствах.

Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНИАН.

«Нам нужно работать вместе, чтобы критиковать поведение РФ, требовать от России ответственности за ее действия и добиваться от Москвы соблюдения своих международных обязательств», - говорится в сообщении.

Как уточнил спикер Госдепа Нед Прайс, Россия должна выполнять обязательства в рамках Минских соглашений и работать над прекращением конфликта на востоке Украины. «Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма», - добавил Прайс.

 
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