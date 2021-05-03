Вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии он примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой, передает Укринформ.

В рамках визита предполагается встреча глав государств в королевском замке в Варшаве, дискуссия президентов о будущем Европы, а также двусторонние переговоры Зеленского и Дуды. После переговоров предполагается брифинг обоих президентов.

Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Считается одной из старейших в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.