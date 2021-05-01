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Вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет на Марсе. Машина пролетела дальше и быстрее, чем при предыдущих попытках.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба NASA.

“Марсианский вертолет завершил свой четвертый полет, пролетев дальше и быстрее, чем когда-либо”, - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что Ingenuity сделал больше фотографий поверхности Марса и пообещали в ближайшее время их опубликовать.

Напомним, четвертый полет вертолета NASA был запланирован на 29 апреля. Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 метра и проведет в воздухе 117 секунд. Однако по техническими причинам испытания были перенесены.

Отметим, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.
ForUm

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