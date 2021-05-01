Вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет на Марсе. Машина пролетела дальше и быстрее, чем при предыдущих попытках.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба NASA .

“Марсианский вертолет завершил свой четвертый полет, пролетев дальше и быстрее, чем когда-либо”, - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что Ingenuity сделал больше фотографий поверхности Марса и пообещали в ближайшее время их опубликовать.

Just another day on Mars, shooting video of a flying helicopter. Quick preview of #MarsHelicopter’s Flight 4 takeoff below; more pics and video yet to come.



Typical photographer: lots of gear to juggle and mountains of files to upload! Newest pics at: https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/jpJHeDuQcA — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 30, 2021

Напомним, четвертый полет вертолета NASA был запланирован на 29 апреля. Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 метра и проведет в воздухе 117 секунд. Однако по техническими причинам испытания были перенесены.