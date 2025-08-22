Українські банки заробили 100 мільярдів

За перше півріччя 2025 року українські банки заробили 100,06 млрд. грн. до сплати податків.

Це майже той самий результат, що й минулого року, повідомляє Опендатабот.



Податкові витрати склали 21,99 млрд. грн. - або 22% прибутку. Після сплати податків залишилось 78,07 млрд. грн.



Не всі фінустанови вийшли в плюс за результатами першого півріччя: 13 банків повідомили про збитки. Загалом, наразі кожен п’ятий банк в країні є збитковим.



Понад третина прибуткових банків покращили показники, йдеться в дослідженні. Лідер за динамікою - Метабанк, який виріс у 118 разів. Стабільний приріст у Приватбанку: +14%.



ТОП-10 найбільших банків залишився незмінним. Водночас вони згенерували 68,05 млрд. грн. - 87% прибутку всього сектору.



Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на Приват: 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податків. Серед держбанків у мінусі лише Перший інвестиційний (-29,43 млн. грн.). Мотор-банк, навпаки, цьогоріч вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Загалом прибуток групи державних банків виріс на 4% у порівнянні до того ж періоду торік — переважно, коштом лідера.



У іноземних банків навпаки прибуток просів майже на чверть - до 16,57 млрд. грн. Лідером залишається Райффайзен: +10% приросту, 4,74 млрд. грн. прибутку та 1,66 млрд грн податку.



Банки з приватним капіталом теж у мінусі на чверть, їх прибуток склав 10,06 млрд. грн. ПУМБ залишається першим із 3,57 млрд. грн. - це −7% до минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали 59% прибутку групи.

Понад чверть приватних банків країни закрили перше півріччя 2025 року зі збитками.

Нагадаємо, на оновленій купюрі 20 гривень з’явилося патріотичне гасло.