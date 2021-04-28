Если вы планируете арендовать в Киеве жилплощадь, подходящим вариантом для краткосрочного или долгосрочного проживания может стать элитный жилой комплекс Новопечерские Липки. Он представляет собой 30 домов разной высоты — от 6 до 30 этажей. Возведенные из надежных и экологически чистых материалов здания, благоустроенная территория и выгодное месторасположение — это только минимум причин, почему вас может заинтересовать этот уютный комплекс закрытого типа. Расположен он в самом сердце украинской столицы, в престижном Печерском районе.

В чем преимущества ЖК Новопечерские Липки

Концепция этого комплекса — “Город в городе”, в связи с чем можно сразу выделить главные плюсы проживания в этом месте:

Собственная социальная инфраструктура. Не покидая территорию комплекса, вы найдете здесь торгово-развлекательный центр, детский сад, школу, SPA-салон, кабинет врача и так далее.

Не покидая территорию комплекса, вы найдете здесь торгово-развлекательный центр, детский сад, школу, SPA-салон, кабинет врача и так далее. Безопасность. Для комфорта жильцов предусмотрена собственная служба охраны, круглосуточное видеонаблюдение в доме и на придомовой территории.

Для комфорта жильцов предусмотрена собственная служба охраны, круглосуточное видеонаблюдение в доме и на придомовой территории. Множество предложений на рынке недвижимости. Сегодня в этом жилом комплексе 3878 квартир, многие из которых сдаются в аренду. Это позволяет подобрать апартаменты практически под любые условия арендаторов.

Обращайтесь к профессионалам lipki.capital, если хотите быстро и легко снять в этом ЖК квартиру. Сотрудники этого агентства обладают многолетним опытом работы, поэтому смогут оперативно подобрать подходящий вариант жилплощади, а затем — заняться оформлением сделки на выгодных для вас условиях.

Как апартаменты можно снять в аренду в ЖК Новопечерские Липки

Сегодня многие квартиры выставлены как на продажу, так и на аренду. Перечень достаточно широк, что позволяет подобрать жилплощадь практически под любые условия. Внимания заслуживают следующие варианты жилья:

1-комнатные — площадь от 44 до 68 м²;

2-комнатные — от 64 до 103 м²;

3-комнатные — от 89 до 170 м².

Найти также можно и более просторные квартиры с четырьмя или пятью комнатами. Общая площадь в таких апартаментах может достигать 256 м². При этом доступны двухуровневые, а также варианты с террасой, балконом, одним или двумя гардеробными помещениями.

Существует достаточно причин снять квартиру в Новопечерских Липках, одной из которых является транспортная развязка. Жилой комплекс окружен тремя крупными дорожными артериями, а до ближайшей станции метро Дружбы народов можно добраться пешком за 14 минут. Тот же путь на автомобиле займет не более 5 минут. Этому способствует тот факт, что через весь комплекс проложена новая дорога.

Сегодня жилой комплекс все еще строится — постоянно возводятся новые дома, благодаря чему каждый год перечень доступных для аренды квартир только увеличивается. Новые собственники уже сделали ремонт в апартаментах, поэтому, снимая здесь жилье, вы сможете жить в комфорте и удобстве, а заселяться можно сразу после заключения договора аренды.