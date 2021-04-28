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В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела, сообщила пресс-служба столичного главка.

Местный житель сообщил в полицию, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.  
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