Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях принял участие в совещании ОБСЕ «Democratic Law-Making: Ensuring Participation – Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) II 2021».

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, епископ Барышевский Виктор рассказал участникам совещания ОБСЕ об антицерковных законах, принятых в Украине.

В онлайн-совещании принимали участие представители государств-участников ОБСЕ, директор Европейской комиссии за демократию через право Симона Граната-Менгини, представители дипломатических, правозащитных и научных кругов.

Епископ Виктор обратил внимание участников совещания на факт принятия в Украине закона от 20 декабря 2018 № 2662-VIII, который фактически требует от религиозных организаций УПЦ изменить свои исторические наименования, что не соответствует нормам международного права и европейской практике.

Еще одной проблемой, на которую указал иерарх, является то, что с момента принятия указанного закона религиозные организации УПЦ потеряли возможность приобретать и реализовывать принадлежащие им права. Фактически более 12 000 религиозных общин крупнейшей в стране конфессии выведены из правового поля государства и лишены гражданской правосубъектности.

В завершение своего выступления епископ Виктор обратил внимание всех участников на то, что Европейская комиссия за демократию через право в ходе соответствующих экспертиз имеет возможность рассматривать вопрос соответствия законодательных актов международному праву и европейским стандартам.

Глава Представительства УПЦ призвал международное правозащитное сообщество найти и задействовать юридические процедуры для экспертизы указанного закона и защиты прав верующих УПЦ в международных судебных учреждениях.