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Группа военных священников Украинской Православной Церкви во вторник Светлой седмицы отправится в зону проведения Операции объединенных сил, чтобы доставить туда Благодатный огонь.

Фото: church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники отправятся на Восток Украины после Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Пасхальную духовную миссию благословил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Группу священников возглавит руководитель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины протоиерей Вячеслав Яковенко.
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