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Лидер ВО «Батькивщина» снова попала в скандал – она не сумела отличить скорбный день от праздника.

Об этом, как передает интернет-издание Новости Украины — From-UA, написал телеграмм-канал Депутатская курилка.

Сообщается, что Юля Тимошенко, назвала день памяти ужасной катастрофы в Чернобыле – праздником!

«Хотя бы в эти дни, когда празднуют… Когда отмечают трагедию, которая случилась…», - сказала Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Верховной Раде Украины.

«Праздник? Десятки тысяч смертей, неродившиеся дети, искалеченные жизни, уничтоженная на 300 лет украинская земля - это лишь малая цена такого праздника, Юля Владимировна!», - именно так прокомментировали в Телеграмм-канале оговорку политика.

Напомним, что подобные оговорки с лидером БЮТ случаются не впервые. Так, в 2017 году она случайно назвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили президентом Украины, а в 2019-м будучи кандидатом в президенты Тимошенко назвала себя экспертом по «коррупционным схемам».

Напомним, что Юлия Тимошенко – кандидат экономических наук, бывший премьер-министр Украины (2007-2010), руководитель ВО «Батькивщина» более 20-ти лет (в 1998 года основан Блок Юлии Тимошенко). Кандидат в президенты Украины, а в 2010 году Юлия Тимошенко была без 5ти минут президентом в разные периоды избирательных кампаний Украины.

 
ForUm

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