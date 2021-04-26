Китай — это страна, которая производит большое количество товаров для всего мира. И это неудивительно, ведь все мы знаем о трудолюбии этого народа, возможностях страны и количестве расположенных в ней филиалов всемирно известных брендов. Благодаря этому, цены на товар достаточно низкие, а доставка — бесплатная, что само собой привлекает украинских бизнесменов заказать товар для своего магазина с другого конца света, ведь это по-настоящему выгодно! Или нет? В статье мы постараемся разобраться в этом вопросе.

Начнем с того, какие бывают варианты доставки груза.

Если ваш бизнес построен на крупногабаритных заказах, то доставка морем из Китая в Украину однозначно ваш вариант. Он достаточно выгоден по цене, но вам следует набраться терпения, ведь груз придется ждать около 30-40 дней.

Если для вас важно время, то безусловно авиадоставка из Китая в Украину правильный выбор. Отправляя товар самолетом, вы получите его намного быстрее, нежели кораблем. Но в этом методе также имеются минусы. Во-первых, отправить крупногабаритный груз не получится. Во-вторых, стоимость также будет выше.

Как осуществляется доставка морем

Отправка сборных грузов — это достаточно ответственное дело, которое требует идеальной логистики и плана действий, а также включает в себя множество этапов:

Первоначально проводится расчет полной стоимости всех процессов;

Товар едет на склад в Китае;

Полный контроль груза;

Транспортировка заказа;

Отслеживание заказа в дороге;

Таможенное оформление;

Получение товара (некоторые фирмы предоставляют услугу доставки туда, куда вам удобно).

Морская доставка финансово более выгодна, нежели авиа, потому, что стоимость формируется от того, сколько ваш груз занимает места в контейнере. Так как контейнеры большие, они вмещают в себе грузы разных людей, то есть попросту несколько человек “скидываются” на доставку своего контейнера.

Авиадоставка: как это происходит

Авиадоставка — самый быстрый способ отправки. Это особенно актуально в случае, если вам требуется переправить образцы для тестирования и оценки товаров, либо же скоропортящиеся продукты.

Главным достоинством авиагрузоперевозки, помимо скорости, можно назвать возможность перевозить хрупкие, сыпучие, жидкие грузы, а также батарейки и медикаменты. Авиадоставка позволяет оперативно пополнять товар в магазине, а также не терять деньги на устаревших моделях техники и не только.

При выборе фирмы для доставки обязательно проверяйте документы и составляйте договор.

Источник: easycargo.ua