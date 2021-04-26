В ситуациях, когда срочно нужны деньги, все больше и больше граждан обращаются к сервисам микрокредитования. Организации выдают не очень большие суммы на малый срок. Чаще всего это около 10 000 гривен на 30 дней.

Кредиты через интернет популярны по причине простоты и скорости получения. В среднем, чтобы взять маленькую сумму, люди тратят до 15 минут, при всем этом не нужно никуда идти. Высокий показатель одобрения делает услуги микрофинансовых организаций еще более востребованными.

Чем выделяется сервис кредитования LoviLave

В Украине действует больше 100 сервисов кредитования, но компания LoviLave готова предложить совершенно новый подход к оформлению кредитов.

В LoviLave внедрен чат-бот, помогающий быстрее заполнять заявку и получать результат ее рассмотрения. На интернет-портале вас встретит робот Воли, помогающий быстро и просто ответить на вопросы. Анкета заполняется в режиме диалога: робот задает вопрос, а заемщик отвечает на него.

Для удобства пользователей заявка сокращена, в ней всего 6 полей. Клиенту необходимо указать телефонный номер, ФИО, данные паспорта и ИНН. Скан-копии документов не нужны.

LoviLave — первый сервис кредитования с чат-ботом. В других компаниях, на заполнение заявки придется тратить около 5-10 минут, и еще минимум 30 минут ожидать принятия решения. Благодаря подсказкам робота и малому количеству полей, онлайн-заявку в LoviLave можно заполнить за 1-3 минуты, а ответ приходит на протяжении 30 секунд. После подписания договора деньги переводятся на карту.

Каким образом получить деньги в LoviLave

В интернет-сервисе LoviLave (https://lovilave.com.ua/) кредиты выдаются украинцам в возрасте от 21 до 70 лет. При этом уровень дохода, наличие кредитов в любых других организациях и место работы не играют роли. Показатель одобрения миникредитов - 95%.

При первом обращении возможно получить не свыше 3000 гривен. Однако после первого полностью выплаченного займа многие клиенты могут получить доступ к максимальной сумме 10 000 гривен.

Укажите на калькуляторе время займа и сумму. Вы увидите сумму для возврата, ее возможно изменить, сдвинув ползунок.

Дальше необходимо отвечать на вопросы робота, кредит оформляется в форме диалога. Как в офлайн точках выдачи, одновременно с этим не потребуется никуда ехать, а затем ждать в очередях.

Интернет-заявка отправляется на рассмотрение, это займет около 30 секунд.

Когда кредит одобрен, клиенту следует прикрепить карту для получения денежных средств. Перед этим выполняется верификация карты, по этой причине на ней должна быть хотя бы 1 гривна.

Заключительный момент — подписание договора. Его нужно прочитать и принять условия, отмечая свое согласие галочкой.

Затем робот Воли переводит требуемую сумму на карточку, и деньгами можно пользоваться по собственному желанию.

Быстрая оплата кредита

В интернет-сервисе LoviLave можно не только быстро и просто получить денежные средства, но и также просто их возвратить. Для возврата предлагается три способа: погашение из личного кабинета, по предложенным реквизитам в кассе банка, а также опция быстрой оплаты.

Если хотите вернуть деньги через личный кабинет, следует авторизоваться в системе, перейти в кабинет и выплатить сумму в пару кликов. Вводить реквизиты карты не нужно, карта уже в памяти. Деньги поступят мгновенно, платить возможно 24/7, даже вечером или ночью.

Когда на карте нет денег, вы сможете погасить долг наличными по реквизитам. В своем кабинете загрузите реквизиты и оплатите в кассе банка, оформив перевод. За это банк взимает комиссию, кроме того, платеж может идти до 3-х дней.

Следующий вариант — оплата без авторизации. Достаточно ввести телефонный номер, и система покажет состояние займа, который оформлен на этот номер. Вы сможете его оплатить полностью или частично. Для этой цели необходимо будет ввести данные карты, при этом платеж проходит без комиссии и мгновенно. Этот метод дает возможность оплачивать свой кредит, или займ друга.

В сервисе LoviLave реализована удобная функция автоматической пролонгации, которой возможно пользоваться бесплатно. В результате нужно оплатить набежавшие проценты долга, не затрагивая сумму кредита, и договор будет продлен на обычных условиях. Пролонгация дает возможность избегнуть просрочки, штрафов и порчи кредитной истории.

Плюсы LoviLave

Сервис выдачи кредита выделяется скоростью и простотой оформления. Благодаря выдаче кредита в форме диалога с роботом, взять деньги здесь вы сможете в три раза быстрее.

В числе других преимуществ:

Лояльное отношение к своим клиентам и высокий процент одобрений.

Бесплатная пролонгация кредита.

Регулярные промокоды на скидку, которые высылаются постоянным клиентам.

Практичные варианты возврата кредита.

Максимальная сумма кредита доступна уже после закрытия первого займа (для определенных клиентов).

Возможность реструктуризации (в частном порядке).

Пользоваться займами LoviLave безопасно и просто, менеджеры компании гарантируют конфиденциальность информации, на сайте используются надежные протоколы защиты данных. На текущий момент - это наиболее быстрый и удобный кредит в Украине.