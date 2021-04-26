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ГФС во время обыска на нефтебазе «БРСМ», который проводился с целью отыскания и изъятия незаконно изготовленных подакцизных товаров и неучтенных горюче-смазочных материалов, нашла компоненты и присадки для разведения моторных топлив. Свою связь с нефтебазой представители «БРСМ» публично отрицают. Об этом стало известно из постановления суда, которым арест оставлен в силе, передает enkorr.ua.

«Государственная фискальная служба (ГФС) обнаружила в резервуарах нефтебазы «БРСМ» в с. Переяславском (Киевская область) компоненты и присадки для изготовления моторных топлив. Об этом свидетельствует постановление Святошинского районного суда от 8 апреля 2021 г., которым он оставил в силе арест на обнаруженное сырье», – говорится в сообщении.

Как передает enkorr.ua, обыск нефтебазы был санкционирован Святошинским райсудом в конце февраля 2021 г. с формулировкой «с целью отыскания и изъятия, в частности, незаконно изготовленных подакцизных товаров (газа, бензина, дизельного топлива) и неучтенных горюче-смазочных материалов».

«Согласно постановления, налоговики выявили на нефтебазе 259 т продукта высокоароматизированного установки каталитического риформинга (2707 50 90 00) и 82,5 т эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ) марки А (2909 19 90 20). Вместе с компонентами также было арестовано 185 т и 204 т нефтепродуктов, идентифицированных как бензины А-95 и А-92 соответственно, а также 337 т продукта, обозначенного как дизельное топливо», – отмечает enkorr.ua.

Нефтепродукты арестованы в ходе обысков, проведенных 3-4 марта. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по фактам неуплаты налогов и незаконного изготовления подакцизных товаров, фигурантами которого являются компании группы «БРСМ»: ООО «БРСМ-Нафта», ООО «Евро Смарт Пауэр» (код 42547705), ООО «Интергеоком» (код 42447221), ООО «Катма Груп» (код 41775494) и другие.

«Характерно, что в публичных комментариях официальные представители «БРСМ-Нафты» отрицают связь с данными компаниями и нефтебазой в Переяславском как таковой», – сообщает enkorr.ua.
ForUm

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