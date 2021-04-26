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В Чернобыле в Свято-Ильинском храме митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим отслужил ночную литургию по случаю 35-й годовщины катастрофы.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на фейсбук-страницу митрополита Никодима, во время богослужения молились за всех ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

«Как и каждый год, с тех пор как произошла эта страшная трагедия, мы вспоминаем о великом подвиге, о красоте человеческого героизма, который явил себя здесь, на этой святой земле. Здесь произошла катастрофа мирового значения, сегодня это история, это плач, но в первую очередь молитва – это молитва за тех, кто спас мир, кто не пожалел своей земной жизни и принес себя в определенную жертву ради ближнего своего», – отметил архиерей.

Деревянная Ильинская церковь впервые была сооружена в Чернобыле в 1500-х годах. С мая 1986 года некоторое время богослужения в Свято-Ильинском храме не совершались. В 2001 году в церковь был назначен бывший ликвидатор на ЧАЭС архимандрит Сергий (Якушин), который создал рядом с храмом Чернобыльский церковный музей и уже несколько лет строит храм-мемориал в память о ликвидаторах аварии.
ForUm

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