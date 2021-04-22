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Европейская комиссия готовится подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca за невыполнение договоренностей о поставке вакцин.

Как сообщает «Европейская правда», эту информацию изданию Politico подтвердили пять дипломатов ЕС.

Комиссия подняла этот вопрос на встрече послов в среду, во время которой большинство стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании из-за того, что она не доставила обещанные дозы Евросоюзу.

Суть судебного иска состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca доставить дозы, указанные в контракте с ЕС, объяснил один дипломат.

AstraZeneca вызвала критику ЕС в январе, когда заявила, что не сможет доставить Евросоюзу то количество доз, которое предполагалось ранее.

К концу первого квартала компания доставила в страны ЕС 30 млн доз вместо 100 млн доз, предусмотренных контрактом с ЕС. Дефицит серьезно осложнил кампанию вакцинации в странах ЕС.

Компания прогнозировала, что она доставит ЕС примерно 70 млн доз до конца второго квартала, тогда как предполагалось, что она должна доставить 300 млн доз, закрепленных в контракте с ЕС.

 
ForUm

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