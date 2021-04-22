Берцами называют военные ботинки со шнуровкой по всей длине. Причем именно такую обувь используют во всех армиях мира. Есть определенные отличия в зависимости от условий эксплуатации и конкретной местности, но в общих чертах ботинки между собой похожи. Применение в армии не случайно. В полевых условиях нужна удобная, долговечная и износостойкая обувь. Именно эти преимущества оценили и гражданские, поэтому в берцах часто можно встретить парней и мужчин не в форме.

Почему берцы

Основное отличие от стандартной обуви – в надежной фиксации голеностопа с сохранением определенной свободы движений. Это исключает дискомфорт и снижает вероятность растяжения мышц, получения травмы при сильных нагрузках.

Берцы купить предпочитают все любители походов. Их комфорт также оценили рыбаки, охотники, экстремалы. Даже отдельные субкультуры сделали их своим непременным атрибутом. К примеру, металлисты, готы и другие.

Материал голенища

Если раньше для берцев использовали исключительно кожу, то современные производители оценили преимущества синтетических материалов. За счет их применения удалось сделать обувь более доступной, повысить износостойкость. Сейчас можно найти модели из разных материалов:

кожа, замша, нубук. Натуральное сырье. Обувь считается очень долговечной;

экокожа. Редкость, ведь материал не так износостоек, как того требуют условия эксплуатации;

синтетика. Созданные из искусственных на 100% тканей берцы станут практичным и износостойким вариантом.

От выбора материала зависят комфорт и долговечность. Экономить не имеет смысла. У взрослого человека нога не растет, поэтому стоит купить сразу качественную пару ботинок. Признанными лидерами являются натуральная кожа и специально обработанный нубук. Они получены из шкур КРС и выделаны специальным образом. Это обеспечивает им высокие гидрофобные свойства.

Современные синтетические материалы прочные, износостойкие, функциональные. При своей легкости они не пропускают влагу, защищают от мороза. За ними легко ухаживать.

Внутренние элементы

От сезонности зависит то, как устроена внутренняя часть ботинка. В летних моделях утеплителя нет, только тонкий подклад, иногда сетчатый для обеспечения проветривания. Также часто используются разнообразные мембраны из полиэстера. Этот материал помогает отвести влагу от кожи.

Что касается осени, весны и зимы, то требуется подбирать модели с утеплителями. Могут использоваться натуральные, синтетические и комбинированные. К первой группе отнесены байка и фланель. Это материалы на основе шерсти. Что касается синтетических, то чаще всего применяется флис. Он легкий, износостойкий. За счет своей пористой структуры хорошо удерживает тепло. Чаще всего используется для демисезонных берцев. Осенью и весной погода может быть очень непредсказуемой. Флис даже при намокании сохраняет тепло.

Если планируется использовать берцы при существенных отрицательных температурах, то важно позаботиться еще и о качественней стельке. Отличный вариант – модель с теплоизолирующим мембранным слоем. При размещении его под утеплителем удастся качественно защитить ноги от холода.

Внимание – на подошву

От подошвы во многом будет зависеть устойчивость ботинок. Большинство современных моделей изготовлено с каучуковой или полиуретановой. Оба материала хорошо себя показали на неровных поверхностях. Мелкие камни, ветки не создают дискомфорта при ходьбе.

Подошвы отличаются по твердости, поэтому при выборе следует ориентироваться на то, по какой поверхности планируется ходить. Имеет значение протектор. Чем больше крупного рифления, тем лучше сцепление он обеспечит.

Обратите внимание и на параметр гибкости. Она важна при перемещении по неровным поверхностям, пересеченной местности. В зависимости от условий может потребоваться и стойкость к маслу, бензину и другим нефтепродуктам.

Шнуровка и язычок