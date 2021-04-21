Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте» № 1381-IX, который парламент принял 13 апреля 2021.

Как заявили в пресс-службе ОП, документ призван защитить заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам, в том числе, из-за вооруженной агрессии против Украины.

Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако ряд заемщиков имеет валютные кредиты, выданные еще при ипотечном буме 2006-2007 годов.

С началом вооруженной агрессии против Украины и оккупации части территории произошли значительные курсовые колебания, что отразилось на способности заемщиков обслуживать валютные кредиты.

«Но бремя от изменения курса не должно переводиться исключительно на заемщиков», - заявили в ОП.

Поэтому только те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону, а именно: валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривни к иностранной валюте, установленному Нацбанком на день проведения реструктуризации, и официальному курсу гривни к такой иностранной валюте, установленному на дату предоставления кредита.

Документ предусматривает, что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте. После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по такому реструктурированному кредиту уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - Украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент.

Также Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1382-IX, который Верховная Рада поддержала 13 апреля. Этот закон упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

Также президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1383-IX. Документ устраняет налоговую нагрузку на граждан, возникавшую в связи с проведением реструктуризации валютных кредитов.

Напомним, Нацбанк и банки раскритиковали идею принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект.