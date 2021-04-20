ЕС следует разработать для стран Восточного партнерства план действий относительно членства по аналогии подобного документа, существующего в НАТО.

Об этом во вторник на заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST сказал сопредседатель этого форума, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс, сообщает Укринформ.

«ЕС должен создать больше возможностей для тех стран, которые более амбициозны. Все идеи, которые мы обсуждали в Европарламенте в прошлом году, - секторальная интеграция, интеграция «четырех свобод», - должны получить практические дорожные карты, чтобы было понятно, куда эта интеграция ведет, какого рода преимущества страны получат, если достигнут поставленных целей. Как мы понимаем, существует потребность в Плане действий по членству. Украина и Грузия стремятся к плану действий, чтобы получить членство в НАТО, существует необходимость подобного плана действий по интеграции этих стран в ЕС. Нам нужен новый моментум. Это именно то, что должен обсудить ЕС и принять решение», - сказал политик.

Он отметил, что в последние годы в странах региона произошло много нового, и не всегда оно было простое и положительное. Это касается новых вызовов для безопасности Украины, на границах которой Кремль продолжает наращивать опасное военное присутствие.