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Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $ 155 млн.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Посольство США в Украине. Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов.

В частности, $ 34 млн выделят на поддержку роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев – для поддержки восстановления Украины после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг для граждан; повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли; оказание помощи в развитии земельного рынка как двигателя экономического роста и притока инвестиций в аграрный сектор.

$14 млн будет использовано для совершенствования мер по противодействию коррупции - с целью поддержки реформ и обеспечения защиты антикоррупционных институтов; уменьшение объемов коррупционных действий в сфере здравоохранения и предоставления Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств; поддержки дальнейшего развития платформ электронного управления.

На противодействие российской агрессии предусмотрено $63 млн долларов США, в частности, для защиты прав человека и обеспечения доступа к правосудию украинском, пострадавших от агрессии; для снижения энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы; расширение доступа граждан к качественному и объективной информации в целях противодействия злонамеренном влияния и дезинформации, поддержки евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.

На укрепление демократии и управления предусмотрено $ 44 млн. Средства должны способствовать расширению судебной реформы; укреплению вновь объединенных территориальных общин и обеспечению более широкого предоставления качественных услуг жителям; поощрению молодежного лидерства и инноваций.  
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