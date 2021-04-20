На Едином портале государственных услуг «Дия» началась регистрация заявок на получение государственной помощи для физических лиц-предпринимателей и наемных работников, которые были вынуждены прекратить свою деятельность в связи с усилением карантина из-за распространения коронавируса.

После регистрации через мобильное приложение или Единый портал государственных услуг «Дия» малые предприниматели и их работники, находящиеся в «красных» карантинных зонах и деятельность которых пострадала от введенных ограничений, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тыс. гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки.

Президент призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Малый и средний бизнес – одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Подав заявку через «Дию», люди смогут получить по 8000 гривен прямой денежной помощи из госбюджета», - сказал Зеленский.

Также он призвал местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов.