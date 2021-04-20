также в разделеПолитика
«Слуга народа» потребует объяснений от нардепа, поехавшего к Лукашенко 5
Foreign Policy: Зеленский заигрался в жесткого лидера, сделав Донбасс снова взрывоопасным 14
«Слуга народа» снова поехал к Лукашенко 27
Пентагон: Россия стянула к границе с Украиной больше войск, чем в 2014-м 157
ПЦУ обратилась к Путину и российским военным 58
Фигурирующий в деле Порошенко Божок хочет вернуться на должность, но ему подготовили новое подозрение 21
Адвокаты потребовали закрыть дело против Порошенко, которое «тихо сдулось» 41
Медведчук: Обвинения в финансировании терроризма в адрес депутатов от ОПЗЖ бездоказательные и клеветнические 22
В ПАСЕ готовят заявление относительно стягивания войск РФ к границе Украины 17
Калиниченко: Чтобы вывести экономику Украины из ступора, нужно производить свою вакцину, как предлагает Медведчук 19
Британский журнал дает понять, что попытки Зеленского поднять свой рейтинг привели к эскалации на Востоке Украины 37
Кулеба призвал ЕС ввести против РФ новые секторальные санкции 18
Якубин: Власть начала хаотичную деятельность по поиску вакцины после того, как о ней договорился Медведчук 34
В Германии призвали остановить строительство «Северного потока-2» 293
Турчинов: Зеленский «играется в санкции» против Медведчука, чтобы поднять свой рейтинг 64
МИД требует от старшего дипломата посольства РФ покинуть Украину 33
В ЕС готовы вести санкции против РФ в случае обострения на границе с Украиной 29
В Европарламенте хотят обсудить стягивание войск РФ к границе Украины 10

На Едином портале государственных услуг «Дия» началась регистрация заявок на получение государственной помощи для физических лиц-предпринимателей и наемных работников, которые были вынуждены прекратить свою деятельность в связи с усилением карантина из-за распространения коронавируса.

После регистрации через мобильное приложение или Единый портал государственных услуг «Дия» малые предприниматели и их работники, находящиеся в «красных» карантинных зонах и деятельность которых пострадала от введенных ограничений, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тыс. гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки.

Президент призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Малый и средний бизнес – одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Подав заявку через «Дию», люди смогут получить по 8000 гривен прямой денежной помощи из госбюджета», - сказал Зеленский.

Также он призвал местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги