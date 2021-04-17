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За прошедшие сутки, 16 апреля, на Донбассе было зафиксировано 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сказано в суточной сводке операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытне противник открывал огонь в сторону позиций украинских военных из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельске - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Водяное, что в Донецкой области, Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка майорских - из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у Песков - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Майорское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

«Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет», — отчитались в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 17 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Водяного, что в Донецкой области, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

«Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», — отмечается в сводке.

Напомним, вчера на Донбассе подорвался трактор.
ForUm

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