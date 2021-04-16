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В Донецкой области начато расследование по факту подрыва трактора у поселка Гнутово, в результате которого пострадал тракторист.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украина).

15 апреля 2021  около 17:20 51- летний житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле с. Гнутово наехал трактором марки «Беларус» на неустановленное взрывное устройство.

Мужчину с легкими телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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