В Донецкой области начато расследование по факту подрыва трактора у поселка Гнутово, в результате которого пострадал тракторист.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украина).
15 апреля 2021 около 17:20 51- летний житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле с. Гнутово наехал трактором марки «Беларус» на неустановленное взрывное устройство.
Мужчину с легкими телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается.
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