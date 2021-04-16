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Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года составило 3,139 млн голов, что на 6,4% меньше, чем на аналогичную дату 2020 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В частности, поголовье коров составило 1,668 млн голов, что на 5,7% меньше, чем на 1 апреля прошлого года.

Поголовье овец и коз уменьшилось на 5,2% и составило 1,31 млн голов.

Также сообщается, что поголовье птицы сократилось на 4,9% по сравнению с данными на 1 апреля прошлого года – до 190,7 млн голов.

При этом поголовье свиней выросло на 3,7% и на отчетную дату составило 5,99 млн голов.

По данным Госстата, производство яиц в Украине в январе-марте 2021 года сократилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 13,7% – до 3,2 млрд штук, мяса – на 6,2%, до около 800 тыс. тонн, а молока – на 4,9%, до 1,75 млн тонн.


 
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