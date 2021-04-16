Как организовать караоке дома

Домашняя система караоке – это незаменимое устройство для поклонников пения. Она позволит заниматься любимым развлечением, не посещая клубы и бары, что особенно важно в условиях карантина. Но чтобы в полной мере насладиться вокальными упражнениями, получить хорошее звучание и максимум положительных эмоций, нужно подготовить помещение, выбрать караоке домой и купить дополнительное оборудование.

Подготовка помещения

Чтобы получить качественный звук, нужно выбрать помещение для установки караоке и подготовить его. Если выбор невелик и ограничивается гостиной в квартире или доме, стоит организовать мультимедийный уголок, где будет стоять домашнее караоке. Там же расположатся телевизор, акустика и другая периферия.

Важно, чтобы домашняя система караоке дополняла интерьер, а не бросалась в глаза. Также желательно добиться правильного акустического оформления. Если сделать это нет возможности, так как ремонт уже сделан, стоит хотя бы просто подобрать наиболее удачное место, где будет стоять домашнее караоке и колонки.

Дополнительное оборудование

Система караоке сама по себе не имеет устройств вывода звука и показа изображения. Она работает в тандеме с телевизором и акустикой, которые нужно купить отдельно. Если ТВ уже есть, остается лишь подключить его, но если он не самый современный – лучше приобрести новый. Для получения качественного изображения стоит смотреть в сторону моделей с разрешением 4К, так как контент сверхвысокого разрешения быстро набирает популярность.

Акустика для караоке домой может быть любой. Используя HDMI, вполне реально выводить звук на штатные динамики телевизора, но в таком случае он будет далек от идеала. Лучше использовать полноценную отдельную акустикуу 2.1 или 5.1 с сабвуфером и относительно крупными динамиками. Ее мощность зависит от площади помещения и желаемого эффекта.

Если нужно, чтобы играло на полную катушку, это примерно 2–3 Вт чистой долговременной мощности (не «китайских ватт» PMPO) на квадратный метр площади. Для умеренного звука, который не должен быть ощутимо слышен за пределами комнаты, где стоит домашнее караоке, хватит и 1 Вт/м2.

Выбор караоке-системы

Параллельно с подготовкой помещения (или даже до нее) стоит заняться выбором самого караоке. На рынке представлено много решений, отличающихся качеством, возможностями и ценником. Но сильно экономить или переплачивать не стоит, главное – достичь баланса. Качественное домашнее караоке должно иметь:

Компактный дизайн . Система караоке для дома не должна быть громоздкой. Выносные пульты, микшеры, сложные панели управления – это удел профессионального оборудования, которое в быту не требуется.

. Система караоке для дома не должна быть громоздкой. Выносные пульты, микшеры, сложные панели управления – это удел профессионального оборудования, которое в быту не требуется. Хороший звук . Звуковая составляющая – залог хорошего настроения. Поэтому за обработку сигнала микрофонов и вывод трека должны отвечать хорошие АЦП и ЦАП от компаний вроде Asahi Kasei, Cirrus Logics, Texas Instruments.

. Звуковая составляющая – залог хорошего настроения. Поэтому за обработку сигнала микрофонов и вывод трека должны отвечать хорошие АЦП и ЦАП от компаний вроде Asahi Kasei, Cirrus Logics, Texas Instruments. Понятное меню. Простые настройки, расположенные в интуитивно понятном порядке, – залог того, что устройством будет удобно пользоваться и оно не окажется излишне сложным для обычного человека (непрофессионала в области аудиотехники).

Простые настройки, расположенные в интуитивно понятном порядке, – залог того, что устройством будет удобно пользоваться и оно не окажется излишне сложным для обычного человека (непрофессионала в области аудиотехники). Удобное управление. Управление – еще один неотъемлемый элемент. Лучше всего, если караоке оснащено многофункциональным пультом дистанционного управления. Приветствуется также поддержка контроля со смартфона, через фирменное приложение.

Управление – еще один неотъемлемый элемент. Лучше всего, если караоке оснащено многофункциональным пультом дистанционного управления. Приветствуется также поддержка контроля со смартфона, через фирменное приложение. Простой доступ к музыке. Удобный доступ к контенту – половина успеха. Поэтому не стоит выбирать для дома караоке, производитель которого не позаботился о централизованной дистрибуции треков. Ведь в таком случае придется выискивать их самостоятельно и загружать вручную.

Удобный доступ к контенту – половина успеха. Поэтому не стоит выбирать для дома караоке, производитель которого не позаботился о централизованной дистрибуции треков. Ведь в таком случае придется выискивать их самостоятельно и загружать вручную. Широкие настройки звучания и спецэффекты. Чтобы добиться нужного звучания, необходима поддержка изменений эквалайзера, изменения тональности, а также применения специальных эффектов для модификации трека.

Наличие этих характеристик является почти гарантией, что выбранное домашнее караоке окажется удобным и будет приносить только позитивные эмоции в процессе пения.

EVOBOX – оптимальный вариант

Рассматривая современные устройства караоке для дома, обязательно стоит обратить внимание на EVOBOX компании Studio Evolution. Это качественный и целостный продукт, способный порадовать пользователя набором преимуществ.

Стильный дизайн

EVOBOX можно назвать образцом того, как должно выглядеть домашнее караоке. Устройство выполнено в компактном корпусе из анодированного алюминия, выточенном из цельной заготовки на ЧПУ-фрезере. Сверху он покрыт методом анодирования в один из 6 цветов:

графит;

черный;

серебро;

золото;

океан;

рубин.

Энергоэффективные компоненты и отсутствие подвижных узлов делают EVOBOX полностью бесшумной. Ни один посторонний звук не будет отвлекать от пения.

Удобное подключение

EVOBOX комплектуется всем необходимым для самостоятельного подключения. В коробке, кроме самого устройства, присутствуют:

многофункциональный беспроводной пульт;

кабели аудио и видео;

блок питания;

инструкция;

батарейки для пульта.

После подключения и первой настройки EVOBOX готова к работе уже через пару минут.

Комфортное управление

Для управления EVOBOX используется штатный ПДУ, работающий по Bluetooth. Он содержит полноценную клавиатуру, наборы горячих клавиш и кнопки манипулятора. Все функции доступны при использовании штатного пульта, но для удобства можно подключать и другие аксессуары.

Помимо ПДУ, управлять EVOBOX можно с помощью приложения для смартфона или планшета. Версии фирменного ПО EvoNet и EvoControl есть как для iOS, так и для ОС Android. Владельцы экосистем умного дома могут интегрировать караоке в них благодаря поддержке RestFul API. Интеграция позволит дистанционно управлять устройством, даже не приходя домой.

Качественный звук

За обработку сигнала с микрофонов и вывод композиции на колонки отвечают АЦП и ЦАП японского производителя Asahi Kasei. Они обеспечивают звучание уровня Hi-Fi при использовании соответствующей акустики, но при этом генерируют качественный звук даже на недорогих колонках.

Богатая фонотека

Studio Evolution предоставляет пользователям доступ к десяткам тысяч лицензионных песен в студийном качестве. Базовая версия EVOBOX имеет 2000 предустановленных треков, и еще 100 можно загрузить бесплатно. В расширенной конфигурации EVOBOX Plus предустановлен полный каталог из более 41 тысячи фонограмм.

По мере выхода новых треков их можно загружать из онлайн-каталога. Производитель предусмотрел две модели дистрибуции контента: загрузка всех новых мелодий в пакетах обновлений по подписке и покупка отдельных песен по фиксированной цене.

Особняком стоят песни с эффектом LiveFX, созданные с наложением шумов живой аудитории. Они в точности воспроизводят атмосферу концертного зала или стадиона, позволяя каждому почувствовать себя на месте любимого исполнителя.

Широкие возможности

Караоке для дома EVOBOX поддерживает широкие настройки воспроизведения, индивидуальные для каждого трека. Пользователи могут конфигурировать эквалайзер, менять тональность, чтобы добиться оптимального звучания. При следующих запусках уже настроенной фонограммы эти настройки не придется выставлять заново.

Караоке-система имеет интеллектуальный алгоритм оценки вокала, анализирующий попадание в ноты и другие параметры. На их основе она присваивает певцу баллы, по итогам выступления превращающиеся в общую оценку качества исполнения. Песни можно записывать, чтобы делиться ими с друзьями через мессенджеры и соцсети или просто сохранять для коллекции.

Сочетание передовых функций, удобства и гибких возможностей делает EVOBOX от Studio Evolution одним из лучших решений на рынке домашних караоке-систем. Тем, кто регулярно любит петь и хочет получать максимум удовольствия, купить ее однозначно стоит.