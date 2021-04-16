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В селе Садов Волынской области в ночь с 14 на 15 апреля активисты ПЦУ разбили окна в доме священника Украинской Православной Церкви Владимира Мелеся и бросили в дом три ведра навозной жижи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, одно из ведер с нечистотами попало на кровать дочери священнослужителя с 5-летним сыном.

«На место происшествия приехали представители правоохранительных органов, установившие, что содеянное - это дела рук представителей ПЦУ, которые, не дожидаясь решения суда, творят самосуд и пытаются всеми силами выселить священника на улицу», - отметили в пресс-службе епархии.

Сведения о нападении внесли в Единый реестр досудебных расследований.

«Разбитые окна, угрозы гранатами, избиение детей священника. И вот теперь эти ведра с нечистотами... С какой это такой «любви» представители ПЦУ делают подобные вещи? Какими заповедями руководствуются? В кого они верят и кому молятся? Ведь что храм, что дом - это только стены, когда в сердцах людей царит лишь злоба и ненависть», - прокомментировали в Волынской епархии.

Заместитель главы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич отметил в своем Телеграм-канале, что поведение нападающих - это результат культивирования идеологии ненависти в украинском обществе.

«Что это за люди? Сколько в них злобы? И еще: это же еще и ответственность тех, кто формирует эту идеологию ненависти, жертвами которой становятся эти сельские люди, делающие такое по отношению к семье священника», - написал священник

Как сообщалось ранее, храм Украинской Православной Церкви в Садове активисты ПЦУ захватили 2 февраля 2019 года, срезав замки. После этого продолжаются попытки незаконно выселить семью священника из церковного дома.
ForUm

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