Столичные власти отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях, учитывая карантин, в связи с которым многие киевляне сегодня работают дистанционно из дома. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона, - сообщил мэр. - Городские власти учитывает удлинение строгих карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах. И на то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно - из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая», - сказал Кличко.

Он также сообщил, что город завершил отопительный сезон, от подачи тепла отключили все жилые дома. «Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна, - отметил мэр. - Этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, вызывающими повреждения сетей. Однако, даже при таких условиях, нам удалось снизить уровень аварийности на 15%. Это - результат системной модернизации теплосетей. За два последних года город обновил 270 км трубопроводов», - подчеркнул Кличко.