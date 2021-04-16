Президент Украины Владимир Зеленский расценивает вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» как энергетическую войну.

«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток-2» достроят - не только Украина проиграет… Нужно помнить: это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны», - сказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства 16 апреля.

По его словам, эта война – гибридная, она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.

На вопрос о перспективах «Северного потока-2» Зеленский ответил: «Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим».