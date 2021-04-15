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В Черновицкой области, в селе Боянчук верующие Украинской Православной Церкви менее, чем за год после захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы активистами ПЦУ, построили новый храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом староста храма Дмитрий Роговик рассказал в программе «Живые камни» на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

По словам старосты храма, около года после захвата храма не удавалось даже начать строительство, поскольку местные власти не выделяли участок религиозной общине УПЦ.

«Мы просили у сельского совета дать нам место у памятника для строительства храма, но нам ответили, что там планируют строить спортивную площадку, и отказали», - поделился Дмитрий Роговик.

Верующим УПЦ не позволяли молиться в местной часовне на Крещение и Рождество Христово, вызывали полицию.

«Полиция была у нас, но не мешала. Мы отслужили молебен на улице, не в часовне», - рассказал староста храма.

Верующие написали заявление в облгосадминистрацию по поводу запрета на строительство храма, однако на выделенном сельсоветом месте строить храм не позволили действия активистов ПЦУ.

 

Староста храма рассказал, что после посещения верующих митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием, ситуация изменилась, и участок для строительства храма УПЦ был выделен.

«Закладывать камень под строительство к нам приехал владыка и сообщил, что о нашей ситуации знает Блаженнейший и очень рад строительству нового храма», - отметил Дмитрий Роговик.

Митрополит Мелетий передал верующим села финансовую помощь для строящегося храма от Предстоятеля УПЦ.

После закладки камня 2 июля прошлого года, уже через месяц были возведены стены, и на сегодняшний день выполнено большую часть работ.

Община УПЦ села Боянчук надеется праздновать Пасху уже в новом храме.

 
ForUm

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