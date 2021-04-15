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За прошедшие сутки, 14 апреля, на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песок - из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей от 22 июля 2020 года. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.

14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.

В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксировано инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Подчеркиваем, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

По состоянию на 7:00 15 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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