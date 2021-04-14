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Кабинет министров Украины обновил перечень горных населенных пунктов, установив их количество в 714.

«Отныне в Украине насчитывается 714 горных населенных пунктов, расположенных на территории 86 территориальных громад и входящих в состав 16 районов в 4 областях (Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой)», - сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Так, к горным населенным пунктам относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, расположенные в горной местности, которые имеют недостаточно развитые сферу применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.

Населенные пункты приобретают статус горных при условии расположения на высоте 400 метров и выше над уровнем моря.

«Жители горных населенных пунктов имеют ряд льгот. В частности, для них размер государственных пенсий, стипендий, всех видов государственной материальной помощи увеличивается на 20%, а тарифные ставки и должностные оклады работников повышаются на 25%», - говорится в сообщении.

 
ForUm

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