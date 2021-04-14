также в разделеРелигия
В РПЦ заявили, что хиротония епископа Фанара при участии ПЦУ недействительна 7
Предстоятель УПЦ рассказал, какой подвиг митрополита Никодима (Руснака) вдохновляет священников 8
В УПЦ обеспокоены насилием в отношении воспитанников детских домов 8
Сегодня в храмах будет совершена особая служба - «Мариино стояние» 33
Патриарх Кирилл вакцинировался от коронавируса 7
Управделами УПЦ рассказал, чем опасна жалость к самому себе 11
На Полтавщине в монастыре УПЦ рассказали о «птицах-миссионерах» 18
На Буковине община УПЦ предложила способ решения конфликта с ПЦУ 11
Херсонская епархия УПЦ приглашает к участию в пасхальном конкурсе детского рисунка 7
Епископ УПЦ рассказал, почему святителя Луку Крымского почитают во всем мире 164
Объединение инвалидов просит помочь купить подарки для подопечных к Пасхе 20
Патриарх Кирилл рассказал, как причащается в период пандемии 9
5 шагов по организации помощи детям с паллиативными заболеваниями - основатель хосписа священник УПЦ Дионисий Волков 17
Митрополит Антоний рассказал, в чем заключается путь христианина 11
Епископ УПЦ объяснил смысл притчи о Страшном суде 9
Иерарх из Северной Македонии сравнил ситуацию в стране с положением УПЦ 11
Митрополит УПЦ рассказал, как найти силы в сложных обстоятельствах 37
Митрополит Антоний рассказал, как пост и молитва помогают уберечься от бесовских сил 15

В профильный комитет от спикера Верховной Рады еще не поступало на рассмотрение обращение представителей общин захваченных храмов Украинской Православной Церкви с призывом отменить антицерковные законы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил бывший министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта, экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, народный депутат Юрий Павленко в комментарии «Перший козацький».

«Я их (обращения - ред.) видел в средствах массовой информации, но как официально расписанный председателем Верховной Рады документ еще не видел. Но наша группа, которая является в профильном комитете независимой от позиции руководства, сделает все, чтобы это обращение было рассмотрено, и Верховная Рада свою позицию по этому поводу сказала», - отметил депутат.

Юрий Павленко подчеркнул, что за два года президентства Владимира Зеленского так и не восстановилась полноценная регистрация церковных общин УПЦ, не отменены антицерковные законы, которыми фактически сейчас создается давление и препятствие деятельности православных религиозных общин.

«Продолжается давление и преследования, и унижения людей и прихожан крупнейшей Церкви в Украине. Я не исключаю, что следующие шаги могут быть еще более жесткими, но верю в Бога, верю в силу наших священников и наших прихожан», - сказал депутат Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, в конце февраля более 300 представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, провели съезд в Киево-Печерской лавре, результатом которого стало обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе ВРУ Дмитрию Разумкову и к депутатам Верховной Рады. 

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
8
Теги