В профильный комитет от спикера Верховной Рады еще не поступало на рассмотрение обращение представителей общин захваченных храмов Украинской Православной Церкви с призывом отменить антицерковные законы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил бывший министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта, экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, народный депутат Юрий Павленко в комментарии «Перший козацький».

«Я их (обращения - ред.) видел в средствах массовой информации, но как официально расписанный председателем Верховной Рады документ еще не видел. Но наша группа, которая является в профильном комитете независимой от позиции руководства, сделает все, чтобы это обращение было рассмотрено, и Верховная Рада свою позицию по этому поводу сказала», - отметил депутат.

Юрий Павленко подчеркнул, что за два года президентства Владимира Зеленского так и не восстановилась полноценная регистрация церковных общин УПЦ, не отменены антицерковные законы, которыми фактически сейчас создается давление и препятствие деятельности православных религиозных общин.

«Продолжается давление и преследования, и унижения людей и прихожан крупнейшей Церкви в Украине. Я не исключаю, что следующие шаги могут быть еще более жесткими, но верю в Бога, верю в силу наших священников и наших прихожан», - сказал депутат Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, в конце февраля более 300 представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, провели съезд в Киево-Печерской лавре, результатом которого стало обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе ВРУ Дмитрию Разумкову и к депутатам Верховной Рады.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.