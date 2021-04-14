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СБУ заблокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США и Республики Польша, а также Национальным контактным пунктом Европола, сообщил пресс-центр ведомства.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти передавал сообщник из США транзитом через Польшу.

Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений с сокрытием от таможенного контроля.

Сотрудники СБУ согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали одного из организаторов при получении отправления. Операция проводилась в одном из населенных пунктов Киевской области.

Во время 7 обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли: пистолет марки «ТТ» и 4 магазина к нему; пистолет марки «Зауэр» и магазин к нему; пистолет ТМ «Glock 19» и 2 затворные рамы к нему; две нижние части пистолета ТМ «Glock 19»; более 150 патронов различного калибра; более $ 30 тыс.; запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию; значительное количество платежных банковских карточек.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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