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За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Пивденное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков зайцев и Екатериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорское, БПЛА противника пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи поселка Первомайское, российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 14 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
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