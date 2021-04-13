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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из столичных больниц на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, указанные работники больницы систематически требовали от родственников умерших денежные средства за ускорение проведения вскрытий тел, хранения их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению.

При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовыми актами МЗ Украины предоставляются бесплатно.

Врачей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19 в открытом гробу.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

Противоправная деятельность прекращена сотрудниками прокуратуры совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Киеве ДВР Нацполиции.  
ForUm

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