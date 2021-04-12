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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» № 1349-ІХ, который парламент поддержал 19 марта 2021.

Как  ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП, документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулированной на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг.

«Подписанный закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности», - отмечается в сообщении.

Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности: соблюдать этическое поведение с должником; информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступках права требования новому кредитору; заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, ведущий НБУ; контролировать действия привлеченных коллекторских компаний.

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок.

В договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.

Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности.

В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней. НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
ForUm

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