Представителю НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч . 1 ст. 438 УК Украины), информирует пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года 28-летний участник незаконного военизированного формирования «Министерство государственной безопасности» так называемой «ДНР», находясь на должности оперуполномоченного, незаконно лишал свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

В частности, якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины, правонарушитель, угрожая применением огнестрельного оружия, применял к гражданским лицам физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу, принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой. Досудебное расследование осуществляется сотрудниками следственного управления ГУ ЧП в Донецкой области.

Всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях 10 злоумышленникам.