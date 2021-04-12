За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Невельское противник совершил обстрел позиций ВСУ из запрещенных минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку поселков Зайцево и Шумы вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

По состоянию на 7:00 утра, 12 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.