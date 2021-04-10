Украинские пограничники завернули автобус с гражданами Беларуси в пункте пропуска Дольск из-за фальшивых справок о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Поддельные результаты теста обнаружили у всех 35 пассажиров, у нескольких лиц даже совпали номера бланков.

«В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты», - рассказали в ГПСУ.

Пограничники сообщили в полицию об уголовном правонарушении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Гражданам Беларуси отказали в пропуске на территорию Украины.