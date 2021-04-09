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Современный человек, ослепленный гордостью, отдает свое время и силы в безудержном стремлении создать идеальный образ в интернете.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«Нынешний век, наверное, более, чем когда-либо - век позерства. Множество людей пытаются показать себя с лучшей, по их мнению, стороны. Почти все хотят выглядеть богаче, красивее, умнее, чем на самом деле. И здесь кроется главная проблема - люди не пытаются быть богаче, красивее и умнее, а пытаются казаться. Это касается не только далеких от веры, многие христиане также стремятся казаться благочестивее, нравственнее, добрее», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что на создание «ненастоящего, иллюзорного, а если говорить совсем честно, лживого образа» уходят силы и энергия.

«Виртуальная реальность очень затягивает, в какой-то момент мы уже и сами начинаем верить в реальность созданного нами улучшенного «двойника». И в этом позерстве кроется большая опасность, ведь помочь своему созданию Господь может только тогда, когда оно в своей немощи просит помощи, а не когда в невероятной гордыне лепит из себя что-то ненастоящее», - заключил владыка.

 

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний на примере печерских затворников рассказал, как не впасть в уныние во время самоизоляции. Он посоветовал не замыкаться в себе, молиться и находить внутренние силы, а также напомнил, что настоящая самоизоляция может быть только тогда, когда не чувствуешь присутствие Бога.

 
ForUm

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